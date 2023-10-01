إقرار زيادة رأس مال "البابطين للطاقة" لـ639.5 مليون ريال عبر أسهم منحة

وافق مساهمو شركة البابطين للطاقة والاتصالات خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت "البابطين للطاقة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الجمعية أقرت زيادة رأس المال عبر رسملة 213.15 مليون ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين، ليرتفع رأس المال إلى نحو 639.47 مليون ريال، مقابل نحو 426.3 مليون ريال قبل الزيادة.

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تأتي زيادة رأس المال ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع وفتح آفاق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.

سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.