مساهمو "الزامل للصناعة" يقرون إطفاء الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي النظامي

وافق مساهمو شركة الزامل للاستثمار الصناعي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ 180 مليون ريال، لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة نحو 169.25 مليون ريال، تمثل 28.2% من رأس المال كما في نهاية 30 يونيو 2023.

كانت الشركة قد أعلنت الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر وقالت "الزامل للصناعة" إنه بغرض الامتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية، فقد تم احتساب مخصص استثنائي بمبلغ 162.8 مليون ريال للمخزون التالف وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بقيمة 8.2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق الذي وقع في 3 مارس 2023م في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) والذي من المتوقع استرجاعه خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2023م.

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وذكرت الشركة أن لديها غطاء تأمينيا شاملا للتقليل من مخاطر الخسائر الناجمة عن الحريق. وقد تقدمت بمطالبات التعويض، وهي على ثقة من أن التسوية من شركة التأمين ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن الحريق، وبالتالي سيتم تقليل الخسائر المتراكمة.