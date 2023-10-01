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شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

"الصناعات الكهربائية": إقرار تجزئة القيمة الإسمية إلى 50 هللة للسهم

بدلا من 10 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة لشركة الصناعات الكهربائية في اجتماعها يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 على تجزئة القيمة الإسمية للشركة إلى 50 هللة للسهم بدلا من 10 ريالات للسهم

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد ، إنعدد الأسهم بعد التعديل سيصبح 1.125 مليار سهم مقابل 56.25 مليون سهم قبل التعديل ولا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وذكرت الشركة أن قرار التقسيم سيكون نافذاً على جميع المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

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وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، و تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة،و تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وتمت الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

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