"إس تي سي" ترسي عقد التأمين الصحي لموظفيها وعائلاتهم على "التعاونية"

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين أنها استلمت تعميدا من مجموعة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بتاريخ اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023م لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية تمت اليوم، قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2022، وتوقعت إبرامه يوم 5 أكوبر الجاري، ويشمل العقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي مجموعة شركة الاتصالات السعودية وأفراد عائلاتهم لمدة سنة اعتبارًا من 5 أكتوبر 2023.

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وتوقع الشركة أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2023.