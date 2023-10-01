"البحر الأحمر العالمية" توقع اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بـ330 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي بقيمة 330 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، إنها قامت بالحصول على قرض آجل بقيمة 250 مليون ريال ضمن نفس الاتفاقية لغرض تمويل الاستحواذ على 51% من أسهم شركة التركيبات الأولية (فيرست فيكس) المعلن عنه بتاريخ 12 يونيو 2023، وذلك لتغطية الجزء النقدي من اتفاقية الشراء.

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وأضافت أن الاتفاقية صالحة حتى اكتمال عملية الاستحواذ مع فترة سداد 7 سنوات.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن أسهم لشركة شقيقة، ورهن أسهم شركة البحر الأحمر العالمية في شركة التركيبات الأولية المستحوذ عليها، والتنازل عن مستحقات أحد المشاريع لتغطية قيمة السداد السنوية بالفوائد.

وكذلك سندات لأمر بقيمة التسهيلات وبكفالة أداء من أحد الشركات الشقيقة.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم شركة مجموعة الدباغ القابضة، ومجموعة التنمية التجارية وشركة بترومين".