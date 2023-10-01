سوق السعودية
"الخليج للتدريب" تحصل على عقد بـ149 مليون ريال من "السعودية للكهرباء"
لمدة سنة ويجدد تلقائيا لسنة أخرى بنفس القيمة
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وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم عقدا مع الشركة السعودية للكهرباء لتشغيل مراكز الاتصال والمراكز المساندة لقطاع خدمات المشتركين.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن الترسية وتوقيع العقد تما اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة العقد 149.41 مليون ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة، ومدته سنة واحدة وتجدد تلقائياً لسنة أخرى بنفس القيمة.
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وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2023م وما بعدها.
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