"الصقر للتأمين" توقع عقد وثيقة تأمين صحي لموظفي "مهارة للموارد" وعائلاتهم

استلمت شركة الصقر للتأمين التعاوني تعميدا من شركة مهارة للموارد البشرية لإصدار وثيقة تأمين صحي لتغطية منسوبي الشركة وعائلاتهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الترسية تمت يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وتم توقيع عقد وثيقة التأمين الصحي في اليوم ذاته، وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائجها المالية لعام 2023م، وأكدت أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذا العقد، وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

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وذكرت الشركة أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2022م، وينص على تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الشركة وعائلاتهم لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 28 سيبتمبر 2023م.