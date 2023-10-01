"العربية للأنابيب" توقع عقد توريد بـ115 مليون ريال مع "كات إنترناشينال ليمتد"

أعلنت الشركة العربية للأنابيب، اليوم الأحد، عن توقيع عقد لتوريد الأنابيب مع فرع لشركة كات إنترناشينال ليمتد بقيمة حوالي 115 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، أن التوريد سيكون من مصنعها في مدينة الجبيل وأن مدة العقد تسعة أشهر.

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وتوقعت الشركة في الإفصاح أن ينعكس الأثر المالي للعقد على نتائجها في الربع الثاني من 2024.