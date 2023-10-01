"الكثيري القابضة" توزع 4.3 مليون ريال عوائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى

أعلنت شركة الكثيري القابضة عن التوزيع نصف السنوي الأول لعوائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن إجمالي المبالغ الموزعة 4.3 مليون ريال، وعدد الصكوك المستحقة للتوزيع 100 ألف صك، وقيمة العائد للصك الواحد 43.44 ريال، وعدد الأيام إلى القسيمة 184 يوما.

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وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 18 سبتمبر 2023، وتاريخ دفع التوزيعات 28 سبتمبر 2023.

وحثت الشركة مساهميها على تحديث بياناتهم لدى عضو المركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع.

وأشارت إلى أن المستثمرين غير المقيمين بالمملكة تخضع التوزيعات التي ستدفعها لهم للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك التوزيعات أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.