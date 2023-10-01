"المصافي العربية" تكلف "أسامة بعاج" بأعمال الإدارة التنفيذية

قرر اعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية في اجتماعهم المنعقد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي خالد بن محمد القزلان اعتباراً من تاريخ30سبتمبر2023 .

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية " اليوم الأحد ، إن مجلس الإدارة قرر تكليف أسامة بعاج والذي يشغل حاليًا منصب المدير المالي لشركة المصافي العربية السعودية بالقيام بأعمال الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

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وذكرت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أن أعضاء مجلس الادارة قرروا أيضا في اجتماعهم المنعقد يوم السبت الماضي إعادة انتخاب الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة، و ياسر بن سليمان العقيل ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة يوم الأربعاء الماضي 27 سبتمبر 2023 عن تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون ما نسبته 10% أو أكثر من رأسمال الشركة يطلبون فيه التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية، وعقد جمعية عمومية للتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، وذكرت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة، وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.