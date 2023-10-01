اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المصافي العربية السعودية
المصافي العربية السعودية
سوق السعودية

"المصافي العربية" تكلف "أسامة بعاج" بأعمال الإدارة التنفيذية

لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قرر اعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية في اجتماعهم المنعقد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي خالد بن محمد القزلان اعتباراً من تاريخ30سبتمبر2023 .

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية " اليوم الأحد ، إن مجلس الإدارة قرر تكليف أسامة بعاج والذي يشغل حاليًا منصب المدير المالي لشركة المصافي العربية السعودية بالقيام بأعمال الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أن أعضاء مجلس الادارة قرروا أيضا في اجتماعهم المنعقد يوم السبت الماضي إعادة انتخاب الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة، و ياسر بن سليمان العقيل ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

"الصناعات الكهربائية": إقرار تجزئة القيمة الإسمية إلى 50 هللة للسهم شركات سوق السعودية "الصناعات الكهربائية": إقرار تجزئة القيمة الإسمية إلى 50 هللة للسهم

وقالت الشركة يوم الأربعاء الماضي 27 سبتمبر 2023 عن تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون ما نسبته 10% أو أكثر من رأسمال الشركة يطلبون فيه التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية، وعقد جمعية عمومية للتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، وذكرت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة، وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"فيتش" تخفض توقعاتها للعالم في 2024 بسبب دولة واحدة "فيتش" تخفض توقعاتها للعالم في 2024 بسبب دولة واحدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط