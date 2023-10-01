"المنجم للأغذية": انتهاء مذكرة التفاهم مع" دواجن الوشم" دون اتفاق بشأن الاستحواذ

أعلنت شركة المنجم للأغذية عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم (غير ملزمة) الموقعة مع شركة دواجن الوشم دون التوصل إلى اتفاق بشأن الاستحواذ على 51% من دواجن الوشم وبدون أي التزام على الطرفين، وفق بيان الشركة لـ"تداول السعودية".

وكانت الشركة أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 فبراير 2023 عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دواجن الوشم للاستحواذ المحتمل على نسبة 51%.

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وفي يوليو الماضي أعلنت شركة المنجم للأغذية أنه تم الاتفاق مع شركة "دواجن الوشم" على تمديد مذكرة الاستحواذ المحتمل على نسبة 51% بنفس الشروط والأحكام السابقة لفترة إضافيه تنتهي في 30 سبتمبر 2023.