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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن
سوق السعودية

"توبي" تجدد تسهيلات ائتمانية بـ150 مليون ريال مع مصرف الراجحي

لأجل عام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها حصلت، اليوم الأحد، على تمويل بقيمة 150 مليون ريال من مصرف الراجحي لأجل عام ينتهي في 30 سبتمبر 2024.

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وقدمت الشركة "سند لأمر" بقيمة التسهيلات كضمانة للحصول عليها، لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات، وذكرت أنها وقعت اتفاقية التسهيلات بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

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