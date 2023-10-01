"دور للضيافة" توقع اتفاقية صلح مع إحدى المنشآت المالية بالسعودية
بشأن نزاع حول إبطال عقود أوراق مالية
أعلنت شركة دور للضيافة للمساهمين والعموم عن توقيعها اتفاقية صلح تتويجاً للحل الودي المنهي لنزاعها مع إحدى المنشآت المالية العاملة في المملكة العربية السعودية لإبطال عقود أوراق مالية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الطرفين سيقومان بتوثيق هذا الصلح لدى لجنة المنازعات المصرفية.
وكانت شركة دور للضيافة أعلنت بتاريخ 13 مارس 2022 على موقع السوق المالية السعودية" تداول" عن رفعها دعوى ضد إحدى المنشآت المالية لإبطال عقود على أوراق مالية أمام لجنة المنازعات المصرفية.
وذكرت أن هذا الصلح سيكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة وسيتم عكس ذلك الأثر على النتائج المالية للشركة للربع الثالث من عام 2023م.
وأكد مجلس إدارة شركة دور للضيافة اهتمامه وحرصه الشديدين على مصالح الشركة والمساهمين، وأن الدعوى القضائية كان منطلقها الأول والأخير عدم المساس بحقوق المساهمين والإضرار بهم، وإذ تعلن الشركة ذلك استكمالاً لمنهج إدارتها في حوكمة الشركة وشفافيتها.
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