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شعار شركة قمة السعودية للتجارة
سوق السعودية

"قمة السعودية" تحصل على 25 مليون ريال تسهيلات ائتمانية من "السعودي الفرنسي"

لمدة 12 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة قمة السعودية للتجارة اتفاقية خط تسهيلات من البنك السعودي الفرنسي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 25 مليون ريال تنقسم إلى 15 مليون ريال لغرض سداد مستحقات الموردين و10 ملايين ريال لإصدار خطابات الضمانات البنكية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تاريخ الحصول على التمويل يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، ومدته 12 شهرا، وقدمت الشركة سندا لأمر بقيمة التمويل كضمانة له.

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