سوق السعودية
"لدن للاستثمار" تشتري أرضاً بمساحة 50 ألف متر مربع مقابل 75 مليون ريال
في حي الرمال بمدينة الرياض
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أعلنت شركة لدن للاستثمار عن شراء قطعة أرض بحي الرمال بمدينة الرياض، مساحتها 50 ألف متر مربع مقابل 75 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وكذلك عمولة الوساطة العقارية.
وقالت الشركة في بيان لــ"تداول السعودية"، إنها ستمول الصفقة من التسهيلات الممنوحة لها من بنك البلاد، وأنها وقعت العقد مع البائع ناصر بن إبراهيم بن ناصر العمر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.
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وذكرت الشركة أنها ستطور الأرض وتبيعها وتوقعت تحقيق ربحية جيدة من أعمال التطوير والبيع في عام 2024 و 2025.
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