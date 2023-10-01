25 أكتوبر.. "لين الخير" تناقش زيادة رأس المال بنسبة 100% عبر أسهم منحة

دعا مجلس إدارة شركة "لين الخير للتجارة"، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

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وأوضحت أن رأس المال قبل الزيادة يبلغ نحو 40.8 مليون ريال تقريبا، وبعد الزيادة سيبلغ 81.6 مليون ريال تقريبا عبر رسملة مبلغ 40.8 مليون ريال تقريبا من حساب الأرباح المبقاة.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 4.08 مليون سهم وسيصبح بعدها 8.16 مليون سهم تقريبا، بمعدل منح سهم مجاني لكل مساهم يملك سهما.

وذكرت أن الهدف من الزيادة هو تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وعند وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.