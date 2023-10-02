الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"بي بي": استراتيجية الشركة باقية على مسارها بعد رحيل لوني

قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "بي بي"، اليوم الاثنين، إن استراتيجية شركة الطاقة لا تزال على المسار الصحيح بعد الاستقالة المفاجئة لبرنارد لوني من المنصب الشهر الماضي.

وقال في جلسة ضمن مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي "لقد وضعنا تحديثا للاستراتيجية في فبراير قبل 7 أشهر. هذه استراتيجية أقرها فريق الإدارة وأيدها مجلس الإدارة. رحيل شخص واحد لا يغير الاستراتيجية".

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جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة "بريتش بتروليوم"- "BP" تخلى عن الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني، بعد أقل من 4 سنوات على تعيينه وذلك بسبب عدم إفصاحه عن علاقات شخصية سابقة ضمن الشركة.

وتم تعيين المدير المالي للمجموعة ليحل محل الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت.

ومن أبرز ردات الفعل على إقالة الرئيس التنفيذي لـ"BP"، ما قاله محلل أسواق في "أواندا"، إدوارد مويا: "الخطوة لم تكن متوقعة وستثير شكوكا حول تحول الشركة نحو الطاقة المتجددة".

وقال ألين جوود من "MORNINGSTAR HOLLAND BV"إن تنحي الرئيس التنفيذي لـ"BP" سينتج عنه تأخير لخطط الشركة في تحول الطاقة".