السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال لدعم شركات التقنية الناشئة

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث، بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46 عبدالعزيز العمران، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة IMPACT46 بسمة السنيدي.

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وقال الدكتور كوشك: " يأتي الاستثمار في صندوق IMPACT46 الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة".

وكانت تقارير كشفت في يوليو الماضي أن السعودية تصدرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

من جهته، قال العمران: " سعداء باستثمار "SVC" في صندوقنا الثالث الذي من شأنه أن يدعم جهودنا المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤيتنا المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام". وأضاف "يأتي هذا الاستثمار تأكيدًا على المستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية، إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال".

يذكر أن "SVC" هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أميركي (7.5 مليار ريال).

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.