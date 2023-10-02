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شركة مصنع مياه الجوف الصحية - حلوة
شركة مصنع مياه الجوف الصحية - حلوة
سوق السعودية

مجلس إدارة "مياه الجوف" يكلف يحيى العكله بمهام الرئيس التنفيذي

اعتباراً من 3 أكتوبر 2023

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية على استقالة المدير التنفيذي رمضان محمد أبو طالب لظروفه الخاصة، كما وافق المجلس على تكليف يحيى أحمد العكله بمهام المدير التنفيذي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن سريان استقالة الرئيس التنفيذي المستقيل رمضان محمد أبو طالب يبدأ من اليوم 2 أكتوبر 2023.

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وأوضحت أن الرئيس التنفيذي المكلف يحيى أحمد العكله حاصل على البكاوريوس في الكيمياء وله خبرة واسعة تمتد لاكثر من ثلاثون عاماً في مجال الصناعة وبصفة خاصة قطاع المياه وسيبدأ مباشرة مهام عمله اعتبارا من 3 أكتوبر 2023.

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