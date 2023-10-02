"آركابيتا" تتخارج من "وايست هارمونيكس" مقابل 650 مليون دولار

أعلنت اليوم شركة الاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، عن إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة وايست هارمونيكس ("الشركة")، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة كيتر إنفايرونمنتال سيستمز Keter Environmental Systems، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية الرائدة TPG مقابل أكثر من 650 مليون دولار.

ويأتي التخارج من "وايست هارمونيكس" بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حاليًا إلى 400 مليون دولار.

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وقد عملت "آركابيتا" خلال هذه الفترة بالتنسيق الوثيق مع فريق إدارة "وايست هارمونيكس" في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد. هذا بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة "وايست هارمونيكس" في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شملت الاستحواذ على مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وايست سوليوشنز.

إلى جانب ذلك، طوّرت وايست هارمونيكس تحت إشراف "آركابيتا" شبكة تضم أكثر من 5.000 متعهد خدمات في أكثر من 25.000 موقع في أميركا الشمالية، وقد أصبحت اليوم الشريك المفضل للعديد من الشركات الكبرى الإقليمية والوطنية والعالمية.

وسوف تتوحّد "وايست هارمونيكس" مع شركة "كيتر إنفايرونمنتال سيرفسز"، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات كانت شركة تي بي جي غروث TPG Growth قد استحوذت عليها في العام 2021. وسوف تستفيد الشركة الموحّدة من تفضيلات العملاء المتغيرة، بما في ذلك مركزية تأمين المشتريات، والتركيز على نوعية الخدمات، والتشعّب المتزايد لعمليات إدارة النفايات.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "تعد وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحًا التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانيات نمو عالية".