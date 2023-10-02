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أوراسكوم القابضة للاستثمار
أوراسكوم للاستثمار القابضة
البورصة المصرية

"أوراسكوم للاستثمار" المصرية تبيع شركات تابعة في البرازيل بـ18 مليون دولار

تملك وحدات عقارية بمبنى باتيو فيكتور مالزوني في ساوباولو

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية اليوم الاثنين إتمام صفقة بيع شركات تابعة لها في البرازيل بقيمة إجمالية 90 مليون ريال ما يعادل نحو 17.88 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية إنها باعت الشركات التابعة لها والمالكة للوحدات العقارية الكائنة في مبنى باتيو فيكتور مالزوني بمدينة ساو باولو البرازيلية.

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وأضافت أنها تعتزم ضخ حصيلة البيع لتمويل استثماراتها في قطاع تنمية المقاصد السياحية والطاقة المتجددة وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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