"داماك" للتطوير العقاري تعين بنوكا لإصدار صكوك مقومة بالدولار

عينت شركة داماك للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرا بنوكا لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل 3.5 سنة وفق وثيقة اطلعت عليها "رويترز" اليوم الاثنين.

واختير كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، في حين سيعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومجموعة جي.إف.إتش المالية وبنك المشرق أيضا كمديرين مشتركين للدفاتر.

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وأظهرت وثيقة مصرفية أن البنوك سترتب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين اليوم الاثنين يعقبها إصدار سندات إسلامية بحجم قياسي إذا سمحت ظروف السوق بذلك.