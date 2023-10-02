"سهل للتمويل" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ2.1 مليار ريال مع "العربي الوطني"
تمتد حتى 30 أبريل 2024
وقعت شركة سهل للتمويل اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني بقيمة إجمالية 2.097 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها حصلت على التمويل بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، ويمتد أجلها إلى 30 أبريل 2024.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات، بجانب تحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.
وتهدف الشركة من الحصول على هذه التسهيلات إلى التوسع وزيادة حجم مبيعاتها بما يتماشى مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية.
وأشارت إلى وجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبيد بن عبدالله الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في البنك العربي الوطني.
وأكدت الشركة أن الإتفاقية هي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنويا وتتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقا للشروط التجارية السائدة وبدون أي شروط تفضيلية.
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