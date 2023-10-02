"كامكو إنفست" الكويتية تفتح مكتبا في لندن لإدارة الاستثمارات البديلة

أعلنت شركة "كامكو إنفست" الكويتية، وهي شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد، كامكو إنفست – لندن.

وقالت في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"يمثل هذا التوسع علامة بارزة في استراتيجية نمو الشركة، ما يعزز التزامها بتوفير فرص استثمارية استثنائية وقدرات إدارية لقاعدة عملائها.

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وقالت "سيكون مكتب لندن الجديد في المرحلة الأولى بمثابة مركز لإدارة الاستثمارات البديلة لدى كامكو إنفست، وخاصة الاستثمارات العقارية ولا تقتصر هذه الخطوة على أنها شهادة على نمو الشركة، إنما على المرونة التي تتمتع بها أسواق العقارات العالمية والفرص الواسعة التي توفرها عبر مختلف الاستراتيجيات ومستوى المخاطر والعوائد".

وعينت كامكو إنفست حسن فران، الخبير في قطاع العقارات، لقيادة مكتب لندن كرئيس تنفيذي. ينضم إلى الشركة قادماً من شركة كوشمان آند ويكفيلد، حيث قاد على مدى السنوات الأربع الماضية النشاط الاستثماري العابر للحدود لفريق أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مع مستثمرين من الشرق الأوسط. وباعتباره مسؤولاً عن الاستثمارات الدولية، فقد قاد الفرق الاستشارية في صفقات مع عملاء من منطقة الشرق الأوسط ونيابة عنهم.

وقبل توليه هذا المنصب، عمل فران لمدة ثماني سنوات في شركة سافيلز كرئيس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. إن خبرة فران العريقة وعلاقاته المميزة سيكون لها دور فعال في تطوير مكتب لندن ليصبح عنصراً حيوياً في شبكة مكاتب المجموعة.

وقال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامكو إنفست "تتمتع المملكة المتحدة بمكانة مرموقة كمركز مالي عالمي وإطارها التنظيمي المتطور وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يجعلها موقعاً مثالياً لتوسع كامكو إنفست خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتدير الشركة مجموعة من 21 عقاراً تجارياً عالمياً، تغطي أكثر من 4 ملايين قدم مربع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار أميركي .

وتعمل كامكو إنفست تعمل حالياً في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ولها مكتب تمثيلي في تركيا.