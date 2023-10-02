بنوك
"HSBC" تعين 6 مصرفيين من "كريدي سويس" لخدمة العملاء الأثرياء في الشرق الأوسط وأوروبا
المجموعة تعمل على تعزيز تغطيتها للعملاء في قطر
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قامت مجموعة "HSBC" بتعيين 6 مصرفيين من "كريدي سويس" لخدمة العملاء الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وسينضم علاء الدين هنغاري للبنك كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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هذا وستعمل المجموعة على تعزيز تغطيتها للعملاء في قطر من خلال تعيين "Patrick D’Amico" كرئيس سوق عالمي في قطر.
كما سينضم كلاً من "Christian Hiller" و"Thomas Schaad" و"Simon Aeschlimann" إلى فريق قطر وسيكون مقر عملهم في سويسرا وسيتم دمجهم مع المكتب القطري لبنك "HSBC" الموجود في قطر.
كما أعلنت المجموعة عن تعيين "Kouroche Achtari" رئيساً لسوق لأعمال الدولية في سويسرا.
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