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سوق السعودية

4 أكتوبر.. إدراج وتداول أسهم "مصاعد أطلس للتجارة" في سوق "نمو"

طرحت 20% من أسهمها

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 برمز تداول 9578 وبالرمز الدولي SA15SGBKLL10.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم مصاعد أطلس للتجارة العامة و المقاولات ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وأعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات "مصاعد أطلس" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من أسهم الشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، يوم 19 سبتمبر الماضي ، إن سعر الطرح يبلغ 23 ريالاً للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 495.07% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 م وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.

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