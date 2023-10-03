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غموض حول موعد إطلاق آيفون الجديد
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أبل

"أبل" تتخذ هذا الإجراء لمنع "السخونة المفرطة" في هواتف آيفون 15

بعد شكايات من المستخدمين

سان فرانسيسكو - فرانس برس
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أعلنت مجموعة "أبل" الاثنين، أنها ستنشر تحديثاً لنظام التشغيل لمنع "السخونة المفرطة" التي سُجّلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد "آيفون 15".

وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من "تحديد بعض العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز "آيفون" أكثر مما يُفترض"، بعدما أبلغ عدد من المُختَبِرين عن مشاكل من هذا النوع في بعض الهواتف من الطراز الجديد.

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وشرحت "أبل" أن من الطبيعي أن "يبدو" الهاتف الذكي أكثر سخونة خلال مرحلة إعداد الجهاز (configuration) في الأيام الأولى لاستخدامه.

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وأضافت الشركة أنها اكتشفت أيضاً خطأً في برنامج التشغيل "آي أو إس 17" لدى بعض المستخدمين "وسيُصَحَح في تحديث البرنامج".

وأشارت "أبل" أيضاً إلى عامل آخر هو "التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام". وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء "على تصحيحات يتم نشرها".

وأفادت مقالات لمؤثرين ومختبرين متخصصين بأن "إنستغرام" و"أوبر" وبعض ألعاب الفيديو على غرار "أسفالت 9" (سباق سيارات) تساهم في تسخين الجهاز.

ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز "آيفون 15 برو ماكس" المصنوع من التيتانيوم، لكنّ "أبل" أكدت أن هذه المادة مع الألومنيوم وتصميم جديد، تتيح على العكس تبديد الحرارة بشكل أفضل.

وكشف مسؤولو "أبل" النقاب في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت عن مجموعة هواتف "آيفون" جديدة.

وسيباع الطراز الأساسي "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار. أما الطراز الاحترافي، وهو "آيفون 15 برو ماكس" فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.

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