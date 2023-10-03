أسعار "رولكس" تنخفض وسط ارتفاع قيمة العلامات التجارية الأرخص

استمرت أسعار ساعات "رولكس" المستعملة في الانخفاض في السوق الثانوية الشهر الماضي، في حين كان أداء العلامات التجارية مثل "كارتييه" و"أوميغا" أفضل نسبيًا.

انخفض مؤشر ساعات "رولكس" بنسبة 2.2% في سبتمبر، وفقًا لأسعار السوق التي يتتبعها مؤشر "بلومبرغ" للساعات الفرعية. بينما انخفض مؤشر لـ"100 ساعة للمبتدئين"، والتي يقل سعرها عادةً عن 7500 جنيه إسترليني (9120 دولارًا)، بنسبة 0.8% فقط خلال نفس الفترة.

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تظهر النتائج أن المهتمين بسوق الساعات الفاخرة ما زالوا حذرين من شراء النماذج الأكثر رواجًا من أفضل العلامات التجارية السويسرية بعد ارتفاع الأسعار في عام 2021 وحتى عام 2022. وارتفعت أسعار "رولكس" و"باتيك" وغيرها من النماذج المستعملة الفاخرة إلى مستويات قياسية في السوق الثانوية أثناء الوباء. ثم تراجعت بشكل حاد بدءًا من أبريل 2022 وسط ارتفاع أسعار الفائدة وانهيار العديد من العملات المشفرة.

وكانت ساعات "كارتييه"، بما في ذلك موديلات مثل "تانك" و"سانتوس"، الأفضل أداءً على مؤشر العلامات التجارية، حيث انخفضت بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر نماذج "أوميغا"، بما في ذلك "Speedmaster Moonwatch"، بنسبة 1.2%. وانخفض مؤشر نماذج "تيودور"، العلامة التجارية الشقيقة لـ"رولكس" ذات السعر الأقل، بنسبة 1.8%.

على مدار الأشهر الستة الماضية، تفوقت الساعات ذات الأسعار المنخفضة على السوق بشكل عام وكذلك على مؤشرات "رولكس" و"باتيك فيليب".

انخفض مؤشر "بلومبرغ" للساعات الفرعية، والذي يضم مجموعة من 50 ساعة الأكثر تداولًا من حيث القيمة من "رولكس" و"باتيك فيليب" و"أوديمارس بيجيه"، بنحو 5% في ستة أشهر بينما انخفض مؤشر "100 ساعة للمبتدئين" بنسبة 0.7% فقط خلال الأشهر الستة الماضية أي خلال الفترة نفسها.

وكان مؤشر "كارتييه"، الذي يتضمن العديد من النماذج التي تقل أسعارها عن 7500 جنيه إسترليني، هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 2% على مدى ستة أشهر.

الاستثناء من الاتجاه المتفوق للساعات الأرخص هو العلامة التجارية الشقيقة لـ"رولكس تيودور"، التي انخفضت أسعار ساعاتها الأساسية بنسبة 4.8% في ستة أشهر، حسبما تظهر بيانات "Bloomberg Subdial Watch".

ومع ذلك، فإن غالبية الساعات المدرجة في مؤشر "بلومبرغ" من "باتيك" و"آي بي" و"رولكس" تواصل جلب أسعار في السوق الثانوية أعلى من سعر التجزئة المدرج.

تميل معظم النماذج ذات الأسعار الأولية، من "بريتلينغ" إلى "كارتييه" إلى "أوميغا"، إلى التداول بمستويات أقل من سعر التجزئة في السوق الثانوية.

انخفض مؤشر "Bloomberg Subdial Watch" بنسبة 12% خلال عام بينما ارتفع مؤشر "100 ساعة للمبتدئين" بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة.