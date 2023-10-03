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سوق أبوظبي

تابعة لـ"موانئ أبوظبي" تستحوذ على شركة خدمات لوجيستية بـ81 مليون يورو

يتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الثلاثاء، أن شركة نواتوم التابعة لها استحوذت على شركة سيسيه للخدمات اللوجيستية مقابل 81 مليون يورو كقيمة للمؤسسة.

وقالت موانئ أبوظبي في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2024، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

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وتقود "نواتوم" عمليات القطاع اللوجيستي في مجموعة موانئ أبوظبي، فيما تمثل سيسيه للخدمات ذراع الخدمات اللوجيستية للمركبات الجاهزة وذلك ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجيستية، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضافت موانئ أبوظبي أن القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند معدل 3.5 ضعف، وذلك وفقا لأداء الشركة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة كما في أغسطس/آب 2023، كما بلغت إيرادات الشركة نحو 100 مليون يورو.

ونقل الإفصاح عن "نواتوم" توقعها عودة سوق الخدمات اللوجيستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها وهو ما جرى أخذه بعين الاعتبار عند دراسة جدوى الصفقة.

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