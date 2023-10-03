"أدنوك" تعتزم تركيب وحدة لالتقاط الكربون في مصنع "فيرتيغلوب" للأسمدة

قالت شركة كربون كلين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم تركيب وحدة لالتقاط الكربون تبلغ طاقتها 10 أطنان يوميا طورتها كربون كلين التي تتخذ من بريطانيا مقرا، وذلك في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لشركة فيرتيغلوب.

ويجري بناء الوحدة المتنقلة التي تعمل بتقنية سيكلون سي.سي في الإمارات، وستستخدم في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

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وجرى تأسيس فيرتيغلوب، وهي شركة منتجة وموزعة للأسمدة النيتروجينية والأمونيا، كشراكة استراتيجية بين شركة أو.سي.آي وأدنوك في سبتمبر/أيلول 2019.

ودعمت الدول المنتجة للنفط والغاز، بما في ذلك دولة الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، تكنولوجيا احتجاز الكربون لمعالجة الانبعاثات.

لكن بعض الدول قالت إن هذه التكنولوجيا ليست بديلا عن التخفيض الكبير في استهلاك الوقود الأحفوري.