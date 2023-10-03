"أدنوك للغاز" ترسي عقداً بـ 2.26 مليار درهم على "بتروفاك الإمارات"

أعلنت شركة أدنوك للغاز اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد مشروع في مصنع حبشان لمعالجة الغاز على بتروفاك الإمارات بقيمة 2.26 مليار درهم (615 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن العقد، الذي يشمل الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، يتضمن بناء وحدات لالتقاط الكربون في مصنع حبشان لمعالجة الغاز والبنية التحتية لخطوط الأنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك في إطار جهودها لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

مادة اعلانية

وأضافت أن مشروع حبشان لالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه أحد أكبر المشاريع من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وحقنها وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان إن أدنوك تسعى لبناء منصة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون مشيرا إلى أن أدنوك للغاز تتولى بناء المشروع وتشغيله وصيانته نيابة عن أدنوك.

وتابع البيان: "ستتم إعادة توجيه أكثر من 65% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تشغيل المشروع في 2026، حيث سيتم حقن ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في حقل "باب أقصى الشمال" التابع لأدنوك البرية والذي يقع على بعد حوالي 150 ميلا جنوب غرب أبوظبي.

وأشار البيان إلى أن مشروع حبشان سيساهم في دعم تعزيز استخلاص النفط لتوفير الخام الأقل من حيث مستويات كثافة انبعاثات الكربون وإنتاج مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين.

وأضاف أن المشروع سيساهم من خلال استخدام أفضل تقنيات لالتقاط الكربون في زيادة قدرة أدنوك على التقاط الكربون ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2.3 مليون طن سنويا.