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سوق السعودية

"أسلاك" تستحوذ على حصة في "إيه ون فينس العربية للصناعة"

الحصة تبلغ 30%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 30% في ملكية شركة إيه ون فينس العربية للصناعة، شركة محدودة أجنبية، ومقرها الدمام السعودية والمملوكة بالكامل لشركة شركة ايه ون فينس دي إم سي سي الإماراتية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تحويل الحصص المستحوذ عليها إلى الشركة اعتباراً من تاريخ 2 أكتوبر 2023 وذلك مقابل مبلغ 281.4 ألف ريال.

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وفي فبراير 2022، أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة إيه ون فينس دي إم سي سي الإماراتية للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة إيه ون فينس العربية للصناعة، شركة محدودة أجنبية، ومقرها الدمام السعودية والمملوكة بالكامل لشركة إيه ون فينس دي إم سي سي، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

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وقالت "أسلاك" إن هذه الصفقة المحتملة تأتي كتوجه استراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة.

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