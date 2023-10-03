سوق السعودية
"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء المياه مع "ديوا" بقيمة 914 مليون دولار
المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% لشركة أكوا باور
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقية شراء المياه مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية 818.28 ألف متر مكعب يوميا.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% لشركة أكوا باور.
مادة اعلانية
وأضافت أن قيمة العقد 3.43 مليار ريال (914 مليون دولار أميركي)، ومده العقد 30 سنة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأول من عام 2027.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
عوائد سندات الخزانة الأميركية تعزز قوة الدولارمع توقعات الإبقاء على الفائدة مرتفعة لوقت أطول غداء عمل
-
خبير للعربية: أسعار النفط ستتراوح بين هذه المستويات في الربع الرابع من 2023بدعم من ارتفاع الطلب الموسمي طاقة
-
"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل مع بنك الخليج الدولي بقيمة 350 مليون ريالمدة التمويل تمتد حتى 27 يونيو 2024 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية