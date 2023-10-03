اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أكوا باور مناسبة
شعار شركة أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء المياه مع "ديوا" بقيمة 914 مليون دولار

المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% لشركة أكوا باور

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقية شراء المياه مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية 818.28 ألف متر مكعب يوميا.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% لشركة أكوا باور.

مادة اعلانية

وأضافت أن قيمة العقد 3.43 مليار ريال (914 مليون دولار أميركي)، ومده العقد 30 سنة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأول من عام 2027.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟ الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط