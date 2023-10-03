"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء المياه مع "ديوا" بقيمة 914 مليون دولار

أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقية شراء المياه مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية 818.28 ألف متر مكعب يوميا.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% لشركة أكوا باور.

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وأضافت أن قيمة العقد 3.43 مليار ريال (914 مليون دولار أميركي)، ومده العقد 30 سنة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأول من عام 2027.