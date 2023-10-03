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شركة أميانتيت العربية السعودية
سوق السعودية

"أميانتيت" تطلب موافقة الهيئة على زيادة رأس المال عبر حقوق أولوية

تبلغ قيمة الزيادة 346.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.

كان مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، قد أوصى للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن أسباب الزيادة تتمثل في تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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