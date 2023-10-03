"الجزيرة ريت" يجدد عقد إيجار مستودع بمساحة 10.4 ألف متر مربع لـ"سوالة للتخزين"

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن تجديد عقد إيجار مستودع رقم (1) والذي تبلغ مساحته 10,414 متر مربع مع المستأجر شركة "سوالة للتخزين المحدودة"، والذي يقع في منطقة الخمرة في مدينة جدة والمملوك لصندوق الجزيرة ريت، حيث ستكون فترة الإيجار على مدى ثلاث سنوات ميلادية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن تاريخ بدء الإيجار من 20 نوفمبر 2023 وحتى 19 نوفمبر 2026، وتبلغ قيمة الإيجار السنوي 1.15 مليون ريال تقريبا.

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وتوقعت أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابيا على إيرادات الصندوق للعام 2023م حيث إن سعر الإيجار للعقد الجديد يزيد بنسبة 37.5% عن سعر الإيجار السابق.