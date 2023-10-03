"الخليج للملاحة" تقدم عرضا للاستحواذ على "بروج للاستثمارات البترولية"

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تقديم عرض رسمي للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة "ناسداك – نيويورك".

وأفادت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن عملية الاستحواذ المقترحة سيتم تمويلها من خلال مبلغ نقدي وأسهم جديدة في الخليج للملاحة.

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وأضافت أن هذه الخطوة التوسعية الجديدة تأتي استمراراً لاستراتيجية الشركة لتعزيز النمو وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيماوية والغاز.

وتقع شركة "بروج"، في إمارة الفجيرة، وتعمل في تخزين منتجات النفط الخام، وزيت الوقود، ومنتجات الوقود المكررة واستخراج النفط الخام.

وتتمتع الشركة بطاقة استيعابية تبلغ مليون متر مكعب من النفط الخام والمشتقاتالنفطية، أي القدرة على تخزين 6.3 مليون برميل من النفط.

كما أشارت شركة الخليج للملاحة إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال في مراحلها الأولية، حيث ستقوم بتعيين المستشارين القانونيين والماليين لدراسة الجدوى وتقييم الصفقة واستكشاف الخيار الأفضل لإتمام الصفقة بين الشركتين والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأخير من هذا العام.