"العالمية القابضة" في أبوظبي ترفع حصتها في "أداني إنتربرايزز" الهندية
إلى أكثر من 5%
رفعت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي حصتها في أداني إنتربرايزز ليمتد إلى أكثر من 5% ليصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 140 مليار روبية.
وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة وثقتها في النموذج العالمي البارز الذي تمثله شركة أداني إنتربرايزز.
وأضافت "نحن على يقين بأن هذه الزيادة تعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجالات مثل المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلي مجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى التي تضمها الشركة.
وقالت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي اليوم الخميس الماضي 28 سبتمبر 2023 إنها ستتخلص من استثمارها في شركتي أداني جرين إنرجي وأداني إنرجي سولوشنز الهنديتين.
وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها تعمل حاليا على استكمال كافة المعاملات المطلوبة والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة الموقعة.
وفي أغسطس الماضي قالت الشركة إنها ستعود إلى التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية في وقت تعوق فيه التحديات الاقتصادية العالمية جهودها للتوسع في الخارج، فيما انخفض صافي أرباحها قليلا في الربع الثاني.
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