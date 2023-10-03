سوق السعودية
"المراعي" تعتمد استثمارات بـ405 ملايين ريال للتوسع في إنتاج المخبوزات
تعتزم الدخول في قطاع المخبوزات المجمدة في السعودية وأسواق أخرى
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أقر مجلس إدارة شركة المراعي خطة استثمارية بقيمة 405 ملايين ريال وذلك لزيادة إنتاج المخبوزات الطازجة وتقديم الجديد منها والدخول في قطاع المخبوزات المجمدة في السعودية وأسواق أخرى.
وقالت "المراعي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الخطة الاستثمارية ستتيح تقديم مجموعة كاملة من منتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة للمستهلكين بالإضافة إلى تغطية أوسع لقطاع الخدمات الغذائية.
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وأضافت أن هذا التوسع سيسهم بشكل أكبر في دعم الأمن الغذائي بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأكدت أنه سيتم تمويل الخطة الاستثمارية من خلال التدفقات النقدية الداخلية. ومن المتوقع إنجاز هذه الخطة خلال سنتين.
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