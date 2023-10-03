سوق السعودية
"المنافسة "السعودية تقر استحواذ تابعة لـ"عطاء التعليمية" على "جيل المجد العالمية"
مقابل 3.85 مليون ريال
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أصدرت الهيئة العامة للمنافسة السعودية قرارا بتاريخ 1أكتوبر 2023 بعدم الممانعة علي إتمام صفقة استحواذ شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة التابعة لشركة عطاء التعليمية على كامل الحصص في شركة جيل المجد العالمية.
وقالت شركة عطاء التعليمية في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه بموجب القرار تصبح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة مالكة لنسبة 100% من شركة جيل المجد.
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وأعلنت عطاء التعليمية في 23 يوليو الماضي عن توقيع شركة تابعة لها(شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب)اتفاقية شراء كامل الحصص في شركة مدارس جيل المجد بقيمة 3.85 مليون ريال.
وتوقعت عطاء التعليمية أن يظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية العام المالي المنتهي في31 يوليو 2023.
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