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سوق السعودية

"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل مع بنك الخليج الدولي بقيمة 350 مليون ريال

مدة التمويل تمتد حتى 27 يونيو 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي - السعودية (اتفاقية تمويل إسلامي) بقيمة 350 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل تمتد حتى تاريخ 27 يونيو 2024م.

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وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

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