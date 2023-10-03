"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل مع بنك الخليج الدولي بقيمة 350 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي - السعودية (اتفاقية تمويل إسلامي) بقيمة 350 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل تمتد حتى تاريخ 27 يونيو 2024م.

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وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.