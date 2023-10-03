سوق السعودية
"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل مع بنك الخليج الدولي بقيمة 350 مليون ريال
مدة التمويل تمتد حتى 27 يونيو 2024
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي - السعودية (اتفاقية تمويل إسلامي) بقيمة 350 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل تمتد حتى تاريخ 27 يونيو 2024م.
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وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.
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