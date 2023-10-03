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شعار شركة بابكو البحرينية الجديد
شعار شركة بابكو البحرينية الجديد
اقتصاد البحرين

"بابكو إنرجيز" البحرينية تدرس تسييل بعض أصولها

تستعين بشركة لازار كمستشار مالي

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة بابكو إنرجيز البحرينية المملوكة للدولة، مارك توماس، إن الشركة يمكن أن تصدر إعلانات تتعلق بجمع سيولة باستخدام أصولها في الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف لرويترز خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي "يمكن أن نصدر بعض الإعلانات خلال الأشهر الستة المقبلة حول إمكانية تسييل بعض الأصول، وننظر إلى جيراننا ونرى ما فعلوه، لا سيما في البنية التحتية حيث العائد منخفض المخاطر القائم على المنفعة". وتستعين الشركة البحرينية بشركة لازار كمستشار مالي.

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وقال توماس "إنه شيء نفكر فيه بالتأكيد. لدينا برنامج نشط يبحث في الاحتمالات المختلفة".

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