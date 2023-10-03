سوق السعودية
"ساسكو" تبدأ تشغيل محطة جديدة لخدمات السيارات في عسير
بمساحة 4200 متر مربع
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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها بتاريخ 03 أكتوبر 2023، بدأت تشغيل محطة بحر أبو سكينة بمنطقة عسير بمساحة مقدارها 4200 متر مربع، حيث يحتوي الموقع على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة لمطاعم للوجبات السريعة ومحلات القهوة وخدمة غيار زيوت السيارات والصراف الآلي.
وتوقعت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن يسهم تشغيل هذا الموقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023.
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وأشارت إلى أن عدد مواقع محطات شركتي ساسكو ونفط أصبح (536) موقعاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
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