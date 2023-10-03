سوق السعودية
"قمة السعودية للتجارة" تحصل على 30 مليون ريال تسهيلات من بنك الرياض
مدتها 32 شهرا
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وقعت شركة قمة السعودية للتجارة اتفاقية خط تسهيلات من بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 30 مليون ريال تنقسم إلى 20 مليون ريال لغرض سداد مستحقات الموردين و10 ملايين ريال لإصدار خطابات الضمانات البنكية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن تاريخ الحصول على التمويل يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، ومدة التمويل 32 شهرا تنتهي في 30 مايو 2026.
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وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة التسهيلات وتجيير عوائد بوليصة التأمين لصالح بنك الرياض كمستفيد أول.
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