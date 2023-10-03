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معرض لانا الطبية - موقع الشركة
معرض لانا الطبية - موقع الشركة
اكتتابات

"لانا الطبية" تعتزم طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو"

تحديد سعر الطرح النهائي بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة لانا الطبية عن نية الشركة في طرح 720 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وقالت يقين المالية في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء ، إن "لانا الطية " حصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ الموافق 26 فبراير 2023م على إدراج أسهمها في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 20 يونيو 2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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وأشارت إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 12نوفمبر 2023 وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 16نوفمبر 2023م.

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ووفق نشرة الاكتتاب يبلغ رأس مال الشركة حاليا 30 مليون ريال موزعة على 3 ملايين سهم بواقع 10 ريالات للسهم.

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