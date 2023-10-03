اقتصاد
"مبادلة" الإماراتية تكلف بنوكاً لتقديم إطار التمويل الأخضر
البنوك ستعقد اجتماعات مع المستثمرين خلال الأسبوع الجاري
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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء، أن شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، كلفت بنوكا لتنظيم عدة اجتماعات مع مستثمرين لتقديم إطار التمويل الأخضر الذي أنشأته الشركة مؤخرا.
وكلفت الشركة، عبر وحدتها المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، بنوك أبو ظبي التجاري وأبو ظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي بتقديم الإطار للمستثمرين.
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ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وفق "رويترز".
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