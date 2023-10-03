"محايل عسير" ترسي مشروعين بـ4.55 مليون ريال على "تقنيات القمم"

أعلنت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية عن ترسية مشروعين مع بلدية محافظة محايل عسير بقيمة إجمالية 4.55 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية "اليوم الثلاثاء، إنه تم أمس الاثنين ترسية مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق الورقية مع بلدية محافظة محايل عسير لمدة 120 يوماً وبقيمة إجمالية قدرها 2.83 مليون ريال تقريبا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

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وأعلنت الشركة في بيان منفصل لـ" تداول السعودية"عن ترسية مشروع مع بلدية محافظة محايل عسير بقيمة إجمالية 1.73 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، لتطوير برامج الحاسب الآلي لمدة 120 يوماً.