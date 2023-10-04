ارتفاع أرباح "تعليم" الإماراتية السنوية إلى 117 مليون درهم

أعلنت مجموعة "تعليم "القابضة الإماراتية اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح 41.5 إلى 117.3 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس/آب 2023.

وعزت الشركة في بيان صحافي ارتفاع صافي الربح إلى زيادة عمليات التسجيل أكثر من 35.9% على أساس سنوي والكفاءة التشغيلية وارتفاع صافي الدخل من عوائد الاكتتاب العام الأولي غير الموزعة والتي تم وضعها في تسهيلات ودائع ثابتة ذات فائدة مرتفعة والسداد المبكر لبعض القروض المصرفية.

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وكشفت "تعليم" عن نمو إيرادات الشركة 29% إلى 804.1 مليون درهم في الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس/آب، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.8% إلى 205.1 مليون درهم، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وارتفع عدد الطلاب المسجلين إلى 28.490 ألف طالب.

كما أفادت "تعليم" بنمو معدل استخدام السعة الحقيقية للمدارس المتميزة بأكثر من 7.7 ليصل إلى 75.4% مع وصول المعدل الإجمالي للاستخدام إلى 75.4%.

وكشفت الشركة في بيانها عن إضافة 8 مدارس حكومية جديدة لمحفظتها لمدارس الشراكات الحكومية خلال السنة المالية 2023.

وتعليم القابضة، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.