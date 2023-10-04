اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ تعليم القابضة 14% إلى 50.8 مليون درهم
شعار "تعليم" القابضة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "تعليم" الإماراتية السنوية إلى 117 مليون درهم

حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 29%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة "تعليم "القابضة الإماراتية اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح 41.5 إلى 117.3 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس/آب 2023.

وعزت الشركة في بيان صحافي ارتفاع صافي الربح إلى زيادة عمليات التسجيل أكثر من 35.9% على أساس سنوي والكفاءة التشغيلية وارتفاع صافي الدخل من عوائد الاكتتاب العام الأولي غير الموزعة والتي تم وضعها في تسهيلات ودائع ثابتة ذات فائدة مرتفعة والسداد المبكر لبعض القروض المصرفية.

مادة اعلانية

وكشفت "تعليم" عن نمو إيرادات الشركة 29% إلى 804.1 مليون درهم في الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس/آب، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.8% إلى 205.1 مليون درهم، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

الين قريب من 150 للدولار وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعمه أسواق المال عملات الين قريب من 150 للدولار وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعمه

وارتفع عدد الطلاب المسجلين إلى 28.490 ألف طالب.

كما أفادت "تعليم" بنمو معدل استخدام السعة الحقيقية للمدارس المتميزة بأكثر من 7.7 ليصل إلى 75.4% مع وصول المعدل الإجمالي للاستخدام إلى 75.4%.

وكشفت الشركة في بيانها عن إضافة 8 مدارس حكومية جديدة لمحفظتها لمدارس الشراكات الحكومية خلال السنة المالية 2023.

وتعليم القابضة، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط