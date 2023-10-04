المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة مجرية لبناء كابل بحري للربط مع ألبانيا
أكدت أن الكابل سيمتد من ألبانيا إلى شرق ووسط أوروبا
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة 4 آي.جي المجرية للتعاون في إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري عالي السعة يربط بين مصر وألبانيا.
وقالت وزارة الاتصالات المصرية في بيان إن الكابل سيمتد من ألبانيا إلى شرق ووسط أوروبا مع إيجاد تفريعات جاهزة لتوصيل نقاط أخرى عبر المسار.
ونقل البيان عن محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قوله إن الخطوة "تمهد الطريق لإضافة نقطة ارتكاز ومدخل جديد إلى قارة أوروبا بألبانيا لإضافة مرونة وتوجيه حركة المرور من قارتي إفريقيا وآسيا إلى نقاط تمركز حركة الاتصالات الرئيسية في شرق ووسط أوروبا"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف البيان أنه سيتم ربط الكابل البحري بجميع محطات الإنزال بمصر عن طريق النظام الجديد وي كونكت الذي أطلقته المصرية للاتصالات حديثا لدعم الاتصال المباشر بين الكابل المخطط إنشاؤه وأنظمة الكابلات البحرية المختلفة الموجودة بمصر.
وقال البيان إن الكابل المزمع سيربط بين نقاط الاتصال الأساسية في أوروبا مثل بودابست وفيينا وفرانكفورت وكذلك العديد من نقاط الاتصال المحتملة في منطقة شرق أوروبا.
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