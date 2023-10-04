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نماء للكيماويات مناسبة
نماء للكيمياويات
سوق السعودية

تابعة لـ"نماء للكيماويات" تجدد اتفاقية تسهيلات بـ 100 مليون ريال مع البنك الأول

تسهيلات دوارة 6 أشهر ولمدة سنة قابلة للتجديد

دبي - العربية.نت
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قالت شركة نماء للكيماويات إن إحدى الشركات التابعة لها، شركة الجبيل للصناعات الكيمياوية (جنا) والواقعة بمدينة الجبيل الصناعية وقعت اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأول بتاريخ 3 أكتوبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، حصلت على التمويل بتاريخ 3 أكتوبر 2023 ، وهو عبارة عن تسهيلات ستة أشهر دوّارة ولمدة سنة (قابلة للتجديد) وقيمتها 100 مليون ريال بهدف تمويل رأس المال العامل.

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وذكرت أن هذه التسهيلات البنكية تم تجديدها بزيادة في قيمتها بنسبة 59%، مقارنة بالقيمة السابقة 63 مليون ريال سعودي، بهدف دعم عمليات الشركة التشغيلية وستحل هذه الزيادة محل التسهيلات الإئتمانية مع أحد البنوك التجارية والتي لم يتم تجديدها وبشروط أفضل.

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