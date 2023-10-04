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آفاق الغذاء
آفاق الغذاء
سوق السعودية

تراجع صافي ربح "آفاق الغذاء" 44.24% إلى 2.61 مليون ريال في النصف الأول

بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة آفاق الغذاء في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44.24% إلى 2.61 مليون ريال، مقابل 4.68 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في يان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات النصف الأول من العام انخفضت بنسبة 26.24% لتسجل 26.33 مليون ريال، مقابل 35.7 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي، مما تسبب في انخفاض الأرباح.

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وأشارت إلى أن من العوامل المؤثرة في تراجع صافي الربح أيضا ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بسبب تكلفة الإدارج غير المتكررة والتعيينات للعام الحالي وتطبيق الحوكمة، حيث كانت غير موجودة في العام السابق بجانب ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وتعديل نظام صرف العمولات والحوافز.

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وأشارت إلى احتساب ربحية السهم الأساسية بقسمة صافي ربح الفترة 2.61 مليون ريال على عدد الأسهم 8 ملايين سهم كما في نهاية الفترة وبلغ نصيب السهم الأساس من صافي ربح الفترة 0.33 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 0.59 ريال.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الفترة 30 يونيو الماضي، مبلغ 95.66 مليون ريال مقارنة 88.89 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة وقدرها 7.614%.

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